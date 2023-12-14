بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أطباء بلا حدود: أهالي جنين يموتون لعدم استطاعتهم الوصول إلى المستشفيات

منذ ساعتين
أطباء بلا حدود: أهالي جنين يموتون لعدم استطاعتهم الوصول إلى المستشفيات

وطنا اليوم:دخلت المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين يومها الثالث، وبينما واصل الجيش الإسرائيلي حملات الاعتقال الليلية بالضفة الغربية، وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العام 2023 بأنه “الأكثر دموية” في الضفة.
وفجر اليوم الخميس استشهد 3 شبان فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
الى ذلك قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن أهالي جنين يموتون لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات في ظل استمرار عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في المدنية.
وأضافت المنظمة، أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع على مستشفى خليل سليمان في مدينة جنين.
وأكدت أن عمليات القتل والهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف في جنين يجب أن تتوقف.

الأكثر دموية
بدورها، وصفت وكالة الأونروا عام 2023 بأنه “الأكثر دموية” في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة في العام 2005.
جاء ذلك في تقرير يكشف الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتصاعد حدة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة.
وقالت الأونروا إن 2023 بمثابة العام الأكثر دموية بالنسبة لحالات استشهاد فلسطينيين في الضفة، حيث استشهد 271 على يد القوات الإسرائيلية، بينهم 69 طفلا، بالإضافة إلى 8 فلسطينيين استشهدوا على يد المستوطنين الإسرائيليين.
كما أشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين آخرين، لكن دون معرفة المسؤول عن مقتلهما سواء كانوا من “الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين”، وفقا للبيان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:35

أمر غير متوقع.. ماذا حدث لممثل الاحتلال الإسرائيلي بعد رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة

13:21

أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة طلبة من العلوم والتكنولوجيا بحادث السير المؤسف بمنطقة سلحوب

13:20

عمان الأهلية تستضيف لجنة السياحة والتراث بمجلس الأعيان

13:13

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 6.5% خلال 10 أشهر

13:09

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

13:05

المنخفض يرفد السدود بـ4 ملايين متر مكعب من المياه

13:00

الخارجية: العمل على إجلاء 92 أردنيا من غزة

12:53

قرارات مهمة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

12:21

في اليوم الدولي لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية لاتنسوا ضحايا العراق وغزة

11:46

إعادة ضخ المياه إلى مناطق واسعة في عمان والزرقاء

11:31

فضيحة فساد تضرب حكومة اليابان وتدفع باستقالة 3 وزراء

11:26

نباح كلب يثير موجة من الضحك أثناء اجتماع المفوضية الأوروبية

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023