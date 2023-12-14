فضيحة فساد تضرب حكومة اليابان وتدفع باستقالة 3 وزراء

وطنا اليوم:بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن نيته مواجهة فضيحة احتيال مالي داخل حزبه، قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالاتهم في ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس.

وتشير تقارير وكالة الأنباء اليابانية (يونهاب) ووسائل إعلام محلية إلى أن الوزراء الذين استقالوا هم: وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.

وتدور تحقيقات النيابة العامة في عمليات احتيال مالي نُفذت من قبل أعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1995، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

ورغم تقديم المعارضة اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة، فإن البرلمان رفض هذا الاقتراح، نظرًا لتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان في كلا مجلسيه