بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

فضيحة فساد تضرب حكومة اليابان وتدفع باستقالة 3 وزراء

منذ ساعتين
Japan's Prime Minister Fumio Kishida attends a news conference at the Prime Minister's Office in Tokyo on December 13, 2023. Kishida said December 13 he would tackle a major funding scandal within his party "like a ball of fire", with reports saying he will sack four ministers. (Photo by Franck ROBICHON / POOL / AFP)

وطنا اليوم:بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن نيته مواجهة فضيحة احتيال مالي داخل حزبه، قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالاتهم في ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس.
وتشير تقارير وكالة الأنباء اليابانية (يونهاب) ووسائل إعلام محلية إلى أن الوزراء الذين استقالوا هم: وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.
وتدور تحقيقات النيابة العامة في عمليات احتيال مالي نُفذت من قبل أعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1995، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.
ورغم تقديم المعارضة اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة، فإن البرلمان رفض هذا الاقتراح، نظرًا لتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان في كلا مجلسيه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:35

أمر غير متوقع.. ماذا حدث لممثل الاحتلال الإسرائيلي بعد رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة

13:21

أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة طلبة من العلوم والتكنولوجيا بحادث السير المؤسف بمنطقة سلحوب

13:20

عمان الأهلية تستضيف لجنة السياحة والتراث بمجلس الأعيان

13:13

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 6.5% خلال 10 أشهر

13:09

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

13:05

المنخفض يرفد السدود بـ4 ملايين متر مكعب من المياه

13:00

الخارجية: العمل على إجلاء 92 أردنيا من غزة

12:53

قرارات مهمة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

12:21

في اليوم الدولي لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية لاتنسوا ضحايا العراق وغزة

11:46

إعادة ضخ المياه إلى مناطق واسعة في عمان والزرقاء

11:37

أطباء بلا حدود: أهالي جنين يموتون لعدم استطاعتهم الوصول إلى المستشفيات

11:26

نباح كلب يثير موجة من الضحك أثناء اجتماع المفوضية الأوروبية

وفيات
وفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023