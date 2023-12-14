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استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمدينة جنين

منذ 4 ساعات
استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمدينة جنين

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون، اليوم الخميس، بقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي للحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي يواصل عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في قصف من طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 11 شهيدا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.
كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف “أنيرجا” تجاه عدد من المنازل في الحي، وحوالي 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيا.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.


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