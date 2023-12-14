الصناعة: استلمنا من تركيا طلب مكافحة إغراق ضد صادراتنا من الخلايا الشمسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن استلامها طلب مكافحة إغراق ضد صادرات الأردن من سلعة “خلايا شمسية مجمعة في وحدة واحدة أو منظمة في لوحات”، من الجانب التركي.

وقالت الوزارة، في كتاب، إنه لا يترتب أي متطلبات على منتجي ومصدري تلك السلعة في المملكة في هذه المرحلة، لافتة إلى أن وزارة التجارة التركية ستقوم بإعلامها عن أيّة مستجدات في حال قيامها بإعلان بدء التحقيق في قضية مكافحة إغراق ضد الصادرات الأردنية من السلعة.

وأبلغت الوزارة جميع منتجي ومصدري سلعة “خلايا شمسية مجمعة في وحدة واحدة أو منظمة في لوحات” ضمن البند الجمركي 8541.43، بالقرار التركي.

ودعت الراغبين بالحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات التواصل مع مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين على الرقم التالي؛ (065629030/ فرعي (101 و660 و671).