مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن من منصبه

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح فتح تحقيق رسمي من أجل عزل الرئيس جو بايدن، على خلفية ادعاءات بتورطه بأعمال فساد وتلقي رشى تلاحق عائلته.

وبموجب القرار الذي تم اعتماده بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا، فإن لجان الرقابة في مجلس النواب ستواصل تحقيقاتها في اتهامات استغلال الرئيس الأمريكي وعائلته نفوذهم في أنشطة تجارية عبر الحدود.

وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أشار إلى ضرورة عزل بايدن من منصبه بسبب عرقلة البيت الأبيض التحقيقات في المخالفات التي يُتهم أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي بارتكابها.

وقال جونسون، إن “العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن”.

وأضاف أن “البيت الأبيض يمنع هذا العمل ويخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات، بحسب زعمه.

وفي أول تعليق له على فتح مجلس النواب الذي يحظى بأغلبية جمهورية تحقيقا رسميا لعزله، شدد بايدن على أن الجمهوريين يركزون على مهاجمته باستخدام الأكاذيب واصفا الخطوة بأنها “حيلة سياسية لا أساس لها”.

وقال بايدن في بيان مطول صدر بعد دقائق من التصويت إنه “بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب”.

وتطرق في معرض حديثه إلى العدوان المتواصل على قطاع غزة، قائلا: “شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين, وينتظر مساعدتنا، لكن الجمهوريين بالكونغرس لن يتحركوا للمساعدة”.

وتجري لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب التحقيقات حول تورط بايدن في المعاملات التجارية لابنه هانتر، التي تواجه اتهامات بـ”الفساد” تحت مزعم استغلال السلطة للاستفادة في عقد صفقات تجارية.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفين مكارثي، بدء لجنة الرقابة والمساءلة بالتحقيق بهدف عزل بايدن من منصبه على خلفية اتهامات بـ “إساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد”.

يشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة. كما ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.

ويصطدم مسعى الجمهوريين في مجلس النواب الذي يحظون فيه بأغلبية تصل إلى 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، بصخرة مجلس الشيوخ في حال تمرير المحاكمة إليه للتحقيق ثم التصويت النهائي، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه.