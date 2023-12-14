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مقتل ضابط جديد في معارك جنوب قطاع غزة

منذ 4 ساعات
مقتل ضابط جديد في معارك جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الرد على استهداف المدنيين.
وأعلن جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية مقتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن (38 عاماً) في معركة جنوب قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 من تشرين الأول /أكتوبر.

مقتل محتجز
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مقتل أحد المتحيزين “الإسرائيليين” في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة العبرية، الأربعاء، إنه تم إبلاغ عائلة المحتجز تل حاييمي أنه قُتل في غزة.
وكان المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، مقتل 19 من 135 محتجزا لا يزالون في غزة.
المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أكد في وقت سابق أن جيشه يواصل العمل على الصعيد الاستخباري من أجل إعادة 135 محتجزا ما زالوا لدى حماس.

عدوان متواصل
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ68 ، في الوقت الذي تدك فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حشود الجيش الغاشم وتكبد في صفوفه خسائر فادحة.


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