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شاهد : مياه الأمطار تغرق مناطق واسعة بقطاع غزة وتفاقم معاناة سكانه

منذ ساعتين
شاهد : مياه الأمطار تغرق مناطق واسعة بقطاع غزة وتفاقم معاناة سكانه

وطنا اليوم:تداول نشطاء لقطات مؤثرة، للظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون شمال قطاع غزة، بعد غرق مناطق مخيم جباليا بمياه الأمطار وسط وجود جثث الشهداء التي لم تدفن بعد.
وتظهر إحدى اللقطات شابا يحمل جثمان طفل شهيد، أخرجه من المنطقة التي غمرتها المياه، لنقلها إلى مكان يمكن تأمين قبر فيه، بسبب الحصار المشدد على المنطقة، وعدم القدرة على الوصول إلى المقابر.
كما أظهرت المشاهد محاولة الفلسطينيين عبور الطرقات المغمورة بالمياه، وبعضهم كانوا يحملون متعلقات شخصية، وذلك بعد انهيار منظومة الصرف الصحي بسبب القصف الإسرائيلي.
دورها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان تأكيدهم أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار نظرا لبنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.
وحاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.
ويفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دمرت منازلهم إلى مأوى يقيهم البرد والأمطار في ظل استهداف جيش الاحتلال مدارس ومناطق الإيواء، ولجأ عدد كبير منهم إلى إنشاء خيام وإشعال النار أمامها في محاولة للحصول على شيء من الدفء في ظل البرد الشديد.
ويعاني الفلسطينيون، من آثار الدمار الواسع الذي أحدثه الاحتلال في كافة أنحاء القطاع، وغرق خيامهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت، توقف مضخات مياه الصرف الصحي عن العمل، ما أدى إلى غرق أحياء كاملة.

 

 


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