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بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصاب حادثة اشتباك الحدود الشمالية

منذ 3 ساعات
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصاب حادثة اشتباك الحدود الشمالية

 وطنا اليوم – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة الوكيل الأول سالم مفتن سالم، الذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية إثر إصابته خلال اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

ونقل العيسوي،  إلى الوكيل اول سالم ، تمنيات جلالة الملك له بالشفاء العاجل وتحيات واعتزاز جلالته، بالجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود من نشامى القوات المسلحة في سبيل أمن الأردن واستقراره. 

كما نقل العيسوي تمنيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للوكيل أول سالم بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات، إلى شرح عن الحالة العامة للمصاب.

وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر أمس  الاول الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عشرات المتسللين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، في محاولة منهم لاستغلال حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، وتم على الفور تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم.


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