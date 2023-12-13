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أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شهداء العلم

منذ 3 ساعات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شهداء العلم

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
تنعى أسرة جامعة جامعة فيلادلفيا متمثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها
شهداء العلم من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
والذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى إثر تدهور حافلة نقلهم الى الجامعة
ونتقدم من أهالي الشهداء بأصدق مشاعر العزاء والمواساة داعين المولى
عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان و الشفاء العاجل للمصابين
إنا لله وإنا إليه راجعون


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