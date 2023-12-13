استشهاد صحفي وصحفية بقصف للاحتلال على غزة

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأربعاء، استشهاد الصحفي أحمد أبو عبسة والصحفية حنان عياد، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المكتب إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع إلى 89 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة.

عدوان متواصل

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ68 ، في الوقت الذي تدك فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حشود الجيش الغاشم وتكبد في صفوفه خسائر فادحة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,412 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,100 إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 444 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر