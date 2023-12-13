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استطلاع فلسطيني : 90% يرون أن على عباس الاستقالة

منذ 3 ثواني
استطلاع فلسطيني : 90% يرون أن على عباس الاستقالة

وطنا اليوم:كشف استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ان نحو 90% من الفلسطينيين يرون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجب أن يستقيل.
وبحسب الاستطلاع ، الذي كشف عن نتائجه الاربعاء ، فانه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية ، فان عباس سيحصل على 16% من الأصوات ويحصل هنية على 78% من الاصوات.
واشار الاستطلاع الى ارتفاع في نسب دعم حماس بين الفلسطينيين حتى في قطاع غزة المدمر.
وبين الاستطلاع ان الحرب زادت من شعبية حماس واضعفت مكانة السلطة وقيادتها.


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