فلسطين النيابية : مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال حربه الوحشية على قطاع غزة “لن يمر لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه”.

وأشار العجارمة خلال مشاركته عبر تقنية “زووم” في الملتقى الشعبي لإسناد غزة، الذي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الثلاثاء، إلى موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة، ورفض التهجير، موضحا أن القوانين كفلت لأصحاب الأرض أن يدافعوا عن حقوقهم حتى وإن كان ذلك بالسلاح.

وطالب العالم أجمع بتحمل مسئوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الشهداء، ودمار كبير في البنية التحتية.

وأكد العجارمة أن معركة السابع من تشرين الأول، جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها واعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الحتمية التاريخية للقضية الفلسطينية هي التي ستنتصر من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم.

وشدد على أهمية ملاحقة الاحتلال قانونياً ووضع حد لجرائمه في قطاع غزة، قائلا: إن “هذه الدولة المارقة يجب أن تقف عند حدها”