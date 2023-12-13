بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

فلسطين النيابية : مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

منذ ثانيتين
فلسطين النيابية : مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال حربه الوحشية على قطاع غزة “لن يمر لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه”.
وأشار العجارمة خلال مشاركته عبر تقنية “زووم” في الملتقى الشعبي لإسناد غزة، الذي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الثلاثاء، إلى موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة، ورفض التهجير، موضحا أن القوانين كفلت لأصحاب الأرض أن يدافعوا عن حقوقهم حتى وإن كان ذلك بالسلاح.
وطالب العالم أجمع بتحمل مسئوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الشهداء، ودمار كبير في البنية التحتية.
وأكد العجارمة أن معركة السابع من تشرين الأول، جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها واعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن الحتمية التاريخية للقضية الفلسطينية هي التي ستنتصر من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم.
وشدد على أهمية ملاحقة الاحتلال قانونياً ووضع حد لجرائمه في قطاع غزة، قائلا: إن “هذه الدولة المارقة يجب أن تقف عند حدها”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:01

الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

18:58

الملك يعود إلى أرض الوطن

18:55

الصفدي معلقاَ على مداخلة الزعبي : جيشنا متطور ويستطيع حماية مملكتنا وشعبنا

17:33

لجنة سياحة الاعيان برئاسة العين عبدالحكيم الهندي تزور جامعة عمان الاهلية وتطلع على برامج كلية فنون الطهي

16:31

هيئة النزاهة: نسبة الفساد في القطاع العام متدنية

16:24

المياه: مشروع الناقل الوطني يسير بسرعة تفوق التوقعات

16:09

«طوفان الأقصى» في مواجهة «طوفان» الدعم «متعدد الطبقات

16:05

انتشار الجدري جنوبي قطاع غزة.. هل يتحول إلى وباء؟

15:45

السفير العماني في رحاب جامعة فيلادلفيا

15:42

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعى شهداء العلم

15:15

بعملية نوعية .. الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

15:12

كابيتال بنك ينظم حملة الشتاء بالتعاون مع بنك الملابس الخيري‎

وفيات
وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023