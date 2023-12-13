الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن حادث سلحوب لقد “شهدنا اليوم حادثاً أليماً في منطقة سلحوب أدى إلى فقدان عدد من أبنائنا الطلبة نترحم عليهم، وهذا يتطلب منا العناية بجميع عناصر العملية المرورية وثقافة السير”.

وافتتح الخصاونة، الأربعاء، الطريق الصحراوي الممتد من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، والواقع ضمن اختصاص محافظتي معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.

وأضاف أن إنجاز هذا المشروع يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي، باعتباره شرياناً يخدم قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة، ويعزز الربط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.

وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثل خطوة من الخطوات التي تعهدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجهنا جلالة الملك عبدالله الثاني َاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالعمل من أجلها.

ووجه إلى ضرورة إدامة صيانة الطريق الصحراوي واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جودته ومأمونيته بما يوفر الراحة للمواطنين.

وأشاد بجهود وزارة الأشغال العامة والإسكان وجميع الكوادر التي عملت على إنجاز المشروع في المواعيد المحددة.

وشملت أعمال إعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي الممتد من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة توسعة وزيادة المسارب القائمة، وتزويد الطريق بعناصر السلامة المرورية، بشكل مشابه لمشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي.

ويبلغ طول الطريق حوالي 17 كلم تقريباً، وبكلفة إجمالية بلغت 24 مليون دينار. تم تقسيم العمل فيه على مرحلتين، بطول (8.5) كلم لكل مرحلة، امتدت الأولى منها من رأس النقب إلى دبة حانوت، والثانية من دبة حانوت إلى الحميمة؛ بما يضمن انسيابية الحركة