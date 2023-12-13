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الصفدي معلقاَ على مداخلة الزعبي : جيشنا متطور ويستطيع حماية مملكتنا وشعبنا

منذ ثانيتين
الصفدي معلقاَ على مداخلة الزعبي : جيشنا متطور ويستطيع حماية مملكتنا وشعبنا

وطنا اليوم:قال النائب فواز الزعبي، تعقيبا منه على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 68 يوما على قطاع غزة، إن “الأردن لا يمتلك صواريخ لكن يمتلك حفارات الكوسا وسنقاتلهم أينما كانوا ونقتلهم”، في إشارة منه إلى أن الأردنيين مستعدون للدفاع عن فلسطين بكل ما يملكون.
وأضاف النائب الزعبي أن الأردن اليوم ليس بحاجة لمعاهدة السلام، قائلا ” لن نطلب السلام بعد اليوم كما حدث في عام 1994″.
وعلق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على مداخلة الزعبي، قائلا إن جيشنا متطور ويستطيع حماية مملكتنا وشعبنا ويمتلك الصواريخ والدبابات، والدليل على هذا حرب معركة الكرامة وكيف قدم جيشنا الباسل شجاعة لا توصف باعتراف قادة جيش العدو.


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