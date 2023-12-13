لجنة سياحة الاعيان برئاسة العين عبدالحكيم الهندي تزور جامعة عمان الاهلية وتطلع على برامج كلية فنون الطهي

وطنا اليوم-اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمّان الأهلية، على واقع الكلية وبرامجها.

والتقت اللجنة خلال الزيارة مع رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الدكتور ساري الحمدان، وعميد كليتي الأعمال وفنون الطهي والضيافة الدكتور فايز حداد، والمدير العام لفندق الموفنبيك- عمان أيمن رشيد، وعدد من طلبة الكلية.

وقال الهندي، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تُجريها اللجنة لبحث واقع القطاع التعليمي المعني بالسياحة وإدارة الفنادق في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كافة، بهدف الاطلاع على البرنامج العملي والنظري للكليات.

وأشار إلى أهمية مخرجات كليات السياحة والفندقة وخريجها في سدّ النقص بالعمالة الأردنية المدربة في القطاع، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع مخرجات لقاءاتها إلى رئاسة مجلس الأعيان ليصار إلى تحويلها إلى الجهات المعنية.

وأكد سعي اللجنة الدائم لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب وتنمية طموحاتهم.

بدوره، قال الدكتور الحمدان، إن الجامعة تعمل على تطوير الأداء التدريسي وجودة التعليم، لافتا إلى تميزها محليا وعربيا وعالميا في التصنيفات الدولية.

وتحدث الحوراني عن تعاون الجامعة مع القطاعات الخدمية والسياحية كافة، وسعي الجامعة الدائم لاستحداث تخصصات فريدة ومميزة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي، مثمناً زيارة اللجنة واهتمامها الدائم لتطوير القطاع السياحي.

بدورهم، أشاد الأعيان، خالد ابو العز، وناصر جودة، ومحمد الازايدة، وخيرالدين هاكوز، وعبدالله مطر، وفاضل الحمود، ومصطفى الرواشدة، بالكلية ودورها في صقل مهارات الطلبة التطبيقية والعلمية.