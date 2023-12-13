المياه: مشروع الناقل الوطني يسير بسرعة تفوق التوقعات

وطنا اليوم:أوضح الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة اليوم الأربعاء، بأن مشروع الناقل الوطني يسير بسرعة تفوق التوقعات، وسيتم إعلان الشروط الفنية والمالية خلال فترة قريبة، وأكد سلامة بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” ما زالت تدعم المشروع وبكل قوة.

مدير مشروع الناقل الوطني على رأس عمله

وحول ما أشيع مؤخرا عن استقالة مدير المشروع، بين سلامة بأن مدير المشروع هو المهندس عيسى الور وهو معيّن منذ عام 2019 ولا يزال على رأس عمله يدير المشروع هو واللجنة المكلفة من مجلس الوزراء والتي تتكون من الأمناء العامين لعدد من الوزارات أبرزها وزارات المياه والمالية والبيئة والتخطيط والطاقة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.

الكردي استقال لأسباب شخصية لا علاقة لها بالناقل الوطني

وأوضح سلامة بأن عثمان الكردي الذي أثارت استقالته جدلا في الأردن مؤخرا لم يكن مديرا لمشروع الناقل الوطني وجاء بديلا لمستشار تم التخلي عنه قبل بضعة أسابيع، وأن الكردي انضم كمستشار لدعم وإسناد المشروع بديلا عن ذلك المستشار، وتم ترشيحه بناء على طلب من وزارة المياه صاحبة الولاية على المشروع قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف سلامة أنه تم التخلي عن الكردي لأسباب شخصية غير متعلقة بأي خلافات حول المشروع كما أشيع، مبينا أن استقالته لا تعبر بشكل من الأشكال عن موقف الوكالة الأمريكية.

وأثارت استقالة الكردي مخاوف في الأردن بشأن مستقبل المشروع الضخم الذي يراهن عليه الأردنيون بشكل كبير، لا سيما بعد إيقاف السير في اتفاقية الكهرباء مقابل المياه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف مشروع الناقل الوطني الذي يجري الإعداد له منذ سنوات إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى كافة محافظات المملكة.

وفي وقت سابق، قال الكردي عبر منصة “لينكدإن” إنه قرر التنحي اعتبارا من الشهر الجاري بسبب ما وصفه ببيئة العمل غير المهنية لمشروع بهذا الحجم والتعقيد.