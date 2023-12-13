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السفير العماني في رحاب جامعة فيلادلفيا

منذ 4 ساعات
السفير العماني في رحاب جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح في مكتبه سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة ، يرافقه السيد سالم بن سليمان الوهيبي السكرتير الأول والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة والدكتور عبدالله عبيدات رئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأكاديمية والبحثية والطلابية.
حيث رحب الدكتور الجراح بسعادة السفير والوفد المرافق، شاكراً ومقدراً لهم هذه الزيارة الكريمة والاطمئنان على طلبة السلطنة ومتابعة دراستهم. وقدم رئيس الجامعة نبذة موجزة عن الجامعة، تضمنت رؤية ورسالة وأهداف الجامعة, وتخصصاتها، مشيراً إلى حرص الجامعة فتح آفاق التعاون, والتشاركية مع مختلف المؤسسات التعليمية العُمانية، داعياً إلى توثيق تأطير هذه العلاقات ضمن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور خالد سرطاوي نائب الرئيس, بالطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، وتميزهم سلوكاً ومعرفةً، وحرصهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم, ليعكسوا الصورة المشرقة عن سلطنة عُمان.
ومن جانبه، أعرب سعادة السفير عن فخره واعتزازه بالسمعة الطيبة، والمكانة المتميزة, التي وصلت إليها جامعة فيلادلفيا، لافتاً إلى الرعاية المتميزة التي تقدمها الجامعة لطلبة سلطنة عُمان، مؤكداً رغبة سلطنة عُمان بتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي مع الجامعات الأردنية.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع تقديرا للجهود المبذولة من كلا الطرفين في ما يخص مجالات التعاون في هذا الجانب في الخوض بالعملية التعليمية .


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