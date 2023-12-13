الفايز: ابتعدوا عن الاضرابات .. والأردن لا يتحمل تبعات الغاء اتفاقية الغاز

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ان الدولة الأردنية لا تتحمل التبعات الاقتصادية لالغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل والمعروضة حالياً امام اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق قبل شهر وبالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك اتفاقية الغاز، وذلك على خلفية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وطالب الفايز خلال ملتقى شبابي في المجلس اليوم الأربعاء، مواجهة الطابور الخامس وايقافه عند حدَّه حفاظاً على أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي، والابتعاد عن الاضرابات التي تضر بالاقتصاد الوطني، مقترحاً التبرع بيوم عمل لمصلحة مرضى السرطان من ابناء قطاع غزة بدلاً من الإضراب