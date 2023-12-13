مصدر : جميع وفيات حادث سلحوب من جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم:قال مصدر طبي إن خمس طالبات ضحية حادث تدهور الحافلة في منطقة سلحوب الذي وقع صباح الأربعاء.

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل وفاتين اثنتين إلى مركز الطب الشرعي في عين الباشا، و3 إلى الطب الشرعي في جرش.

وأشار إلى أن الخمس طالبات اللواتي قضين في الحادث يدرسن في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وسادت حالة من الحزن الكبير مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد الحادث، الذي نتج عنه أيضا إصابة 35 شخصا.

وتحت وسم #شُهداء_العِلم_والمعرفة نعى طلبة جامعات الطالبات، بكلمات تدمي القلوب.

وكان مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم قد صرح أن معظم المصابين بحادث تدهور حافلة نقل على طريق سلحوب من طلاب الجامعات.

وأضاف العتوم أنه أعمار المصابين بين 18 و25 عاما، لافتا إلى أنه يجري حاليا في المستشفى إعادة تقييم لحالة المصابين وإجراء العمليات والتدخل الجراحي اللازم لبعض الحالات.

وبيّن أن الحالات الخطيرة يجري تحويلها إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، قال والد أحد الطلبة المصابين في الحادث إن ابنه تعرض لكسر في العمود الفقري نتيجة للحادث الأليم