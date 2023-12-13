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العموش يتابع جولاته التفقدية لمدارس مديرية الزرقاء

منذ ساعة واحدة
العموش يتابع جولاته التفقدية لمدارس مديرية الزرقاء

وطنا اليوم:تابع مدير تربية الزرقاء الثانية الأستاذ عبدالله العموش اليوم الاثنين جولاته التفقدية لمدارس المديرية ويرافقه مدير قضاء الضليل كمال القدومي و رئيس مركز أمن الضليل هيثم السواعير.
تفقد العموش خلال هذه الجولة عدة مدارس تابعة لقضاء الضليل، واطلع خلالها على سير العملية التعليمية في مدرسة نورالدين زنكي الأساسية للبنين، وتخلل الجولة افتتاح فعاليات الكرنفال الثقافي الذي تضمن عرضا مسرحيا، وعرضا للرسم على الوجوه . ومن اجل التأكد من سير العملية التعليمية والادارية بالمدرسة تم الإطلاع على السجلات الخاصة بالحضور والغياب ومناقشة ما يتعلق بالمنهاج و بالبرامج والمبادرات ( التدخلات العلاجية ومبادرة لمدرستي أنتمي).
كما تم التأكد خلال الجولة من جاهزية إستعداد المدرسة لفصل الشتاء من حيث توفر كل ما يلزم ومتابعة أمور الصيانة الدورية وضمان السلامة العامة في المدرسة.


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