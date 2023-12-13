عربيات : هيئة تنشيط السياحة ستعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ العام المقبل

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات ان هيئة تنشيط السياحة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024 الى توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنلوجيا المتاحة .

وأشار عربيات إن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم في خلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، مما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وأوضح عربيات ان الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة.

وبين عربيات ان صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.

وأشار عربيات ان العالم متجه بشكل ملحوظ الى استغلال الذكاء الاصطناعي حيث كانت الهيئة ومن خلال الاقسام المعنية في التسويق الالكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط التي عملت على توظيف الذكاء الاصطناعي حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي في اعمال الهيئة من خلال عدة محاور .

وبين عربيات ان ابرز المحاور التي تعمل عليها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتمثل في التحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزوروا الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين , وزيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة اعداد السياح للمملكة إضافة الى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الالكتروني للحملات مما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة .

وأضاف عربيات ان صناعة المحتوى تعتبر من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية .

ونوه عربيات ان الهيئة ستسعى الى تدريب موظفين الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الاعمال الذي سيخدم رفع و تحسين الأداء في جانب العمل السياحي .

وقال عربيات ان اضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل في تحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، مما يمكنه أن يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.