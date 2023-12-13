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الحوثيون يطلقون صواريخ صوب سفينة في باب المندب

منذ 3 ساعات
الحوثيون يطلقون صواريخ صوب سفينة في باب المندب

وطنا اليوم:تواصل جماعة الحوثي اليمنية حراكها العسكري في منطقة مضيق باب المندب، بهدف منع السفن التجارية من الوصول إلى دولة الاحتلال.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعليها طاقم مسلح.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله، إن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيّرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها.
وكان الحوثيون أطلقوا صباحا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، لكنهم لم يصيبوا هدفهم


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