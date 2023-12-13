الصحة العالمية تشيد بتقرير جماعة عمان لحوارات المستقبل حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة

وطنا اليوم:اشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن بالتقرير الذي اعدته جماعة عمان لحوارات المستقبل بالفيديو اللذين اعدتهما الجماعة حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة جاء ذلك في رسالة تلقتها الجماعة من ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاردن استهلتها بشكر الجماعةعلى

تقريرها الذي وصفته المنظمة بالتقرير الشامل وكذلك الفيديو الذي اعدته الجماعة والذي يظهر المأساة والوضع الصحي الذي لا يزال يتكشف في قطاع غزة.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في رسالتها:يتعرض النظام الصحي في قطاع غزة لضغوط هائلة مع انعدام الوقود والإمدادات تقريبًا. وفي الوقت نفسه، تتزايد الاحتياجات الصحية كل ساعة خاصة بسبب الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب؛ وعلاوة على ذلك، فقد تراجعت قدرات النظام الصحي على الاستجابة لتلك الاحتياجات بشكل كبير.

واضافت انه مع مواجهة الناس لنقص الغذاء وسوء التغذية والطقس البارد ، سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بما في ذلك أمراض الإسهال، ولكن أيضًا أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد. وبينما يشكل تفشي المرض مصدر قلق كبير، يجب ألا ننسى الأشخاص في قطاع غزة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان. يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الحصول على الدواء والعلاج.

وقالت الممثلة في رسالتها:تستجيب منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع السلطات الصحية في قطاع غزة وشركائها، للأزمة من أجل تخفيف المعاناة. بما في ذلك رعاية الصدمات والاحتياجات الصحية الأساسية وعلاج الحالات الطارئة. الأمراض المزمنة. كما قمنا بتنسيق إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من منطقة الصراع إلى مصر والأردن والتزمنا كما قمنا بقيادة عملية إجلاء العديد من أطفال الخداج، ومنخفضي الوزن عند الولادة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء الأمم المتحدة، من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي في جنوب غزة.

واكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في رسالتها لجماعة عمان لحورات المستقبل : على عدد من الدعوات

التي تتمشى مع القانون الإنساني الدولي واهمها:

• وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

• الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة.