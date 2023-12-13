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جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين إضافيين في معارك الشجاعية

منذ ثانيتين
جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين إضافيين في معارك الشجاعية

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى خلال معارك الشجاعية إلى 10.
وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل 8 ضباط وجنود بمعارك مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.


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