جيش الاحتلال يقر بمقتل 8 ضباط وجنود بمعارك قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال مقتل 8 ضباط وجنود بمعارك مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.

وأشار إلى أن عدد قتلاه ارتفع إلى 442 قتيلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن 113 جنديًا وضابطا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,412 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,100 إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 442 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر