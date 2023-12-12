سلطة وادي الأردن/ إعلان حاله الطوارئ المتوسطة وتحذير من تشكل السيول في مجاري الأوديه

وطنا اليوم – نظراً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي بدء من هذه الليلة ويوم غدٍ الأربعاء وما يرافقه من هطولات للأمطار بإذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الأوديه وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والإبتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لإتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الإستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

ويمكن الإتصال على الأرقام التالية:

إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم

0780469438

إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم

0781110578