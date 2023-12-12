مناقشة رسالة دكتوراه متميزة لطالب يمني في جامعة مؤتة

وطنا اليوم:في يوم الثلاثاء ١٢ / ١٢ تمت مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب اليمني عبده الغشامي في كلية الأعمال عن رسالته المتميزة بعنوان (أثر القيادة الاستراتيجية في مراحل إدارة الأزمات من خلال الفاعلية التنظيمية في الأجهزة الحكومية اليمنية). وهي الرسالة الأولى في هذا التخصص وبهذا العنوان لطالب عربي من اليمن. جدير بالذكر ان جامعة مؤتة كانت الجامعة العربية الأولى التي افتتحت برنامج الإدارة الاستراتيجية كتخصص مستقل. وتخرج منه العديد من القيادات العربية ويعتبر الدكتور عبده الغشامي الطالب اليمني الأول الذي تخرج بدرجة الدكتوراه في فلسفة الإدارة الاستراتيجية من جامعة مؤتة.