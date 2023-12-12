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خبراء ومختصون يدعون لتبني المقاطعة كأداة لرفع الظلم ويحثون على دعم المنتج المحلي

منذ 6 ثواني
خبراء ومختصون يدعون لتبني المقاطعة كأداة لرفع الظلم ويحثون على دعم المنتج المحلي

وطنا اليوم – تُعد المقاطعة الإقتصادية سلاح ردع فعّال في مواجهة الآخر وتطويع إرادته، لما تستطيع إلحاقه به من أضرار اقتصادية، وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية”، كان هذا ما استهلت به النائب السابق في مجلس النواب الأردني، والكاتبة والمحللة السياسية، الدكتورة ديما طهبوب، حديثها خلال ندوة “حملات المقاطعة في الأردن ودعم النضال الفلسطيني” التي أقامتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، اليوم الأربعاء والتي تأتي في إطار برنامج القضية الفلسطينية، وضمن المجموعة الأولى من سلسلة الندوات التي تقام تباعاً لمتابعة وتدوين وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين.

وبينت طهبوب تعدد أشكال المقاطعة والتي لا تقتصر على المقاطعة الإقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل المقاطعة الأكاديمية، والفنية، والثقافية، والإجتماعية، على الرغم من أن الجانب الإقتصادي هو الذي يشكل الضاغط الأكبر على الحكومات حول العالم.

بدوره أعلن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الدكتور إياد أبو حلتم، تتويج جهود غرفة صناعة عمان في التسويق للمنتجات الأردنية، بإطلاق موقع وتطبيق “أردني”، الذي يوفر خدمة البحث عن المنتجات الأردنية عن طريق إسم الشركة المصنعة أو إسم المنتج بطرقة سلسة وسريعة.

وبين دور الإقتصاديين الأردنيين على المستوى الوطني خلال الأحداث الحالية، ومساهمة أصحاب المصانع بتوفير بدائل للمنتجات التي تم مقاطعتها بجودة عالية وسعر منافس مشدداً على دور الحكومة الأردنية بتوفير الدعم لتطوير البحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه، والتعاون مع المراكز البحثية والجامعات.

 


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