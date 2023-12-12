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الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة

منذ 3 ثواني
الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.
وأعرب جلالته في اللقاء، الذي عقد في العاصمة مدريد، عن تقديره لموقف إسبانيا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهما تشكلان جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الواحدة.
كما أكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة التصعيد هناك.
وأشار جلالة الملك إلى أن حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي، وأن الرؤية التي تعتمد حل الدولتين هي الضمانة للأمن والسلام وإعادة البناء على أساس مستدام لما تم تدميره.
وأكد جلالته أهمية الدور الأوروبي وموقف إسبانيا على وجه الخصوص في هذا السياق.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية موقف بلاده في دعم جهود الوصول إلى حل دائم وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار سانشيز إلى استعداد إسبانيا للمساهمة في مساعي تحقيق السلام، مؤكدا أن هدف بلاده هو الحل السلمي للصراع.
وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن وإسبانيا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في مدريد رغد السقا.


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