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وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدًا من كلية الدفاع الإماراتية

منذ ثانيتين
وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدًا من كلية الدفاع الإماراتية

وطنا اليوم – استقبل وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفداً من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.
وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.


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