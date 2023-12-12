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إسرائيل ترسل سفينة ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على هجمات الحوثى

منذ ثانيتين
إسرائيل ترسل سفينة ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على هجمات الحوثى

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أرسل سفينة من طراز “ساعر 6” إلى البحر الأحمر، لحماية التهديدات البحرية، في إشارة إلى استهداف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن للسفن الإسرائيلية فى مضيف باب المندب والبحر الأحمر.
وتسعى تل أبيب إلى إنشاء قوة دولية لحماية الملاحة البحرية وخاصة بعد الهجمات الحوثية المتكررة لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الصواريخ “سار 6” أبحرت لأول مرة إلى منطقة البحر الأحمر، وأكد قائد أسطول السفن الصاروخية العقيد إلداد بوروخوفيتش: “لا يوجد مكان أبعد من الأسطول 3 الذي يقوم بالدفاع بالتعاون مع القوات الجوية ضد العدو القادم من الجنوب والشرق”.
وأضاف المقدم بوروتشوفيتش: “يتمركز أكثر من ألف مقاتل في البحر، كما ينتشر الأسطول الثالث في منطقة البحر الأحمر إلى جانب “سار 6″ وغيرها”، ويعمل الأسطول الثالث في الساحات القريبة والبعيدة منذ اليوم الأول للحرب، كما يقوم الأسطول الثالث بالتجمع القتالي والهجوم على معاقل حماس وإخفاء الأهداف”.
من جهة أخرى، قال الحوثيون: “نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة “استريندا” تابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل ونؤكد استمرارنا في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى المواني الإسرائيلية”.


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