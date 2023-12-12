بايدن: على نتانياهو تغيير حكومته وإسرائيل بدأت تفقد الدعم

وطنا اليوم:اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح غير عادي بانه “على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تغيير حكومته”، ولفت الى ان “إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على غزة” وان سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا.

واكد بايدن: أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة