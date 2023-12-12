تقييم أداء البلديات جلسة في جمعية الإخاء والبر الخيرية بمنطقة سحاب

وطنا اليوم – عقدت في جمعية الإخاء والبر الخيرية بمنطقة سحاب قاعة ملتقى المتقاعدين العسكريين جنوب وشرق عمان اليوم الثلاثاء جلسة تقييم أداء البلديات، التقرير الأولي الخاص بالإستبيان الذي تم توزيعه لأعضاء المجلس البلدي والذي يشمل بلدية سحاب، الموقر، القويسمة والذي يأتي ضمن مشروع نزاهة المنفذ من قبل “جمعية ابوعلندا للتنمية الاجتماعية والممول من مركز الحياة راصد “راصد الأردن” RASED Jordan ومدعوم بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي European Union in Jordan والتعاون الإسباني AECID Jordan.

وأكد السيد عبدالإله الحنيطي رئيس جمعية أبوعلندا للتنمية الإجتماعيه منسق المشروع الذي افتتح الجلسة أهمية المشروع والممولين والتجربة الفريدة بالمنطقة وتعاون كافة الاطراف لإنجاح المشروع ونبذه عن البلديات بالمملكه وأهميتها والغاية من تأسيسها ومسؤولياتها حسب القانون

وتاريخ أول بلدية أنشئت بعجلون وماتلاها من بلديات قبل تأسيس الآماره حتى الان.

وتطرق الحنيطي إلى الإستبيانات وأهمية مشاركة الحضور بتعبئتها وبأن يكون لهم تفاعل هم ومجتمعاتهم بالمنطقة وقدم نبذه عن نتائج الإستبيان مدار البحث الخاص برئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وتحدثت نائب رئيس بلدية سحاب السيدة فاطمة حسونه عن المجلس البلدي والتطلعات المستقبلية واستمعت للحوار والنقاش بين الحضور والمدربين ونائب الرئيس ومطالبهم من المجلس البلدي للقيام به وأجابت حسونه على أسئلتهم واستفساراتهم .

وشكرت حسونه فريق المشروع على ما يقومون به من حملات توعوية للمجتمع والتي كانت ناجحه وساهمت مع البلدية بالتوعية بأهمية مشاركتهم بالبلديات.

وخلال الحلسة قدم المتدرب السيد مزيد الخالدي والمتطوعة السيدة الاء الحنيطي عرضاً عن نتائج الإستبيان والمواضيع المتعلقة بالجلسة .

وفي نهاية الجلسة التقييمية شكر السيد عبدالإله الحنيطي رئيس جمعية أبوعلندا للتنمية الإجتماعيه السيد عمر يوسف المشاهره رئيس جمعية الإخاء والبر الخيرية وزملائها أعضاء الهيئة الاداريه ورئيس ملتقى متقاعدين جنوب وشرق عمان السيد انور محارمة والحضور فينا شكر الحنيطي السيدة فاطمة حسونة والأعضاء لحضورهم ومشاركتهم اثناء الجلسة والمداخلات المميزه بين الحضور و الحوار الهاديء الهادف البناء.

وحضر الجلسة رئيس ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين انوار محارمة وعدد من الأعضاء وعدد من أعضاء مجلس بلدي سحاب وعدد من النشطاء، من منظمات المجتمع المدني بالمنطقة.