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الملك يدعو من اسبانيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض على غزة

منذ ساعة واحدة
الملك يدعو من اسبانيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض على غزة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدريد، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود للضغط باتجاه حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مستدام.
وحذر جلالته من تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهل غزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض، وعدم إعاقة عمل المنظمات الإغاثية الدولية أثناء تأدية مهامها.
وتطرق اللقاء إلى سبل تمتين العلاقات الأردنية الإسبانية، وتوسيع فرص التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة


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