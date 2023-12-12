جيش الاحتلال : انتشلنا جثتي محتجزتين في غزة

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم انتشال جثتي المحتجزين إيدن زكريا وزيف دادو من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، مساء الثلاثاء، إنه خلال عملية في غزة عثرت القوات الخاصة على جثتي المحتجزين إيدن زكريا و(SGM) زيف دادو، وتمت إعادتهما إلى تل أبيب.

وأضاف أنه بعد إجراء تحديد الهوية الذي قام به مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون بالتعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة الاحتلال.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إبلاغ عائلات إيدن زكريا و(SGM) زيف دادو، اللذين تم احتجازهما في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبين جيش الاحتلال أنه تم احتجاز إيدن (27 عامًا) في مهرجان الموسيقي، فيما تم احتجاز زيف (36 عامًا) أثناء خدمته كمشرف لوجستي في الكتيبة 51 في لواء غولاني، وحتى اليوم تم التعرف عليه كجندي سقط في الأسر.

وأوضح أنه خلال العمليات التي مكنت من تحديد موقع الجثث، قتل جنديان من جيش الدفاع في الخدمة الاحتياطية (MSG) غال مئير آيزنكوت و(MSG) إيال مئير بيركوفيتش في المعركة وأصيب جنود إضافيون.

67 يوما من العدوان على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ67، وسط استمرار تكثيف غاراته على مناطق مختلفة، ما يتسبب بوقوع مزيد من الشهداء، على وقع تصدي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لاستهداف المدنيين وتكبيده خسائر فاحة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18,412 شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 50,100 إصابة.

في المقابل أقر جيش الاحتلال بمقتل بمقتل 434 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت هيئة البث العبرية مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي.

وأوضح أنه خلال العمليات التي مكنت من تحديد موقع الجثث، قتل جنديان من جيش الدفاع في الخدمة الاحتياطية (MSG) غال مئير آيزنكوت و(MSG) إيال مئير بيركوفيتش في المعركة وأصيب جنود إضافيون