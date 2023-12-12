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نتنياهو: لن أسمح أن تكون غزة فتحستان

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: لن أسمح أن تكون غزة فتحستان

وطنا اليوم:قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن “تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من أكتوبر يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني”.
وأضاف في منشور على منصة إكس “نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح”.
يأتي هذا بعد ان أكد نتنياهو رفضه مجددًا تأييد عودة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة “لن تكون فتحستان”.
وقال في كلمة متلفزة : “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب”، مضيفاً “لن أسمح بالعودة إلى خطأ اتفاقيات أوسلو”


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