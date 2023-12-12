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تمديد خدمات د . حسام ابو علي لمدة عام.

منذ ساعة واحدة
تمديد خدمات د . حسام ابو علي لمدة عام.

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي لمدة عام. حيث شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال فترة ادارته قفزات نوعيه في مختلف المجالات التشريعية والادارية والفنية وكذلك أظهر ابو علي طيلة فترة عمله مديرا عاما للدائرة اداءاً متميزا، وشهدت الدائرة في عهده العديد من الاصلاحات ونقله نوعيه في مجال الرقمنه الالكترونيه واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الالكتروني حيث حظيت الدائرة باشادات واسعة من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية و المؤسسات المحلية.


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