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الأردن يدين قرار الاحلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين قرار الاحلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولاً للبلدة القديمة للقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، وجميع محاولات تغيير وضع القدس وطابعها يمثل خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني لاغية وباطلة، وتمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، ولاتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، ولجميع قرارات الأمم المتحدة واليونيسكو ذات الصلة.


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