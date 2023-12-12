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المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

منذ ساعة واحدة
المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

وطنا اليوم – نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة / سلطة المياه حيث فصل الاعتداء على خط مياه رئيسي في منطقة منجا يسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان، حيث تم ازالة الاعتداءات.
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه ضبط الاعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة وتم فصله واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة انها ستواصل اجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.


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