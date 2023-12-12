وزارة المياه والري توقع اتفاقية تمويلية بقيمة 15 مليون دولار لتأمين حوالي 12 مليون متر مكعب سنوياُ

وطنا اليوم – رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع إتفاقية دعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وقعتها كل من مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ليزلي ريد والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران بقيمة 15 مليون دولار أمريكي وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بمبلغ 4.5 مليون دولار لتأمين نحو 12 مليون متر مكعب إضافية ، ضمن حزمة المشاريع التمويلية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لرفع كفاءة مصادر المياه وخفض الفاقد بقيمة تزيد على 700 مليون دولار أمريكي ، وحضر توقيع الإتفاقية أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية الدولية السيد أندرو ماكين والوفد المرافق له وعدد من موظفي قطاع المياه.

وزير المياه والري قال إنها إستمرار لتنفيذ إستراتيجية قطاع المياه في ظل تزايد التحديات المائية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصاً عاماً بعد آخر، وانخفاض التخزين في السدود خاصة سد الوحدة الذي يعد من أكبر السدود المائية في المملكة حيث يعمل قطاع المياه بكل جد لتأمين مصادر مائية جديدة من خلال إيجاد مصادر جديدة وتوفير هذه الكميات للإستخدامات المختلفة.

وأضاف أبو السعود أن هذه الإتفاقية ستعمل على توفير كميات مياه إضافية من خلال حفر عدد من الآبار لتأمين الإحتياجات المائية على المدى الآني والمتوسط كحلول عاجلة لحين إستكمال العمل في خطط قطاع المياه في تأمين مصادر مائية مستدامة طويلة الأمد حيث سيتم حفر مجموعة من آبار المياه وربطها على منظومة المياه الوطنية لسد جزء من الإحتياجات لمختلف الإستخدامات بطاقة نحو 12 مليون متر مكعب سنوياً ، وسيتم البدء بالعمل الفوري على تجهيز وحفر هذه الآبار واستكمال جميع الأعمال خلال مدة عام من خلال حفر وإعادة تأهيل مجموعة من حقول الابار جنبا الى جنب تكثيف حملات الرقابة. وسيبدأ العمل ببنود هذه الإتفاقية خلال الشهر الحالي وليتم إستكمالها خلال عام من تاريخه، وبحيث يتم تطوير وحفر وإعادة تأهيل عدد من حقول الآبار الحالية وإعادة بناء وتأهيل الآبار الحالية في منطقة وادي الأردن بما يضمن زيادة كميات المياه المتاحة المتفقة الى قناة الملك عبد الله بالإضافة إلى حملات مكثفة لتخفيض كميات المياه المفقودة من قناة الملك عبد الله ، بما يضمن زيادة كمية وكفاءة ونوعية المياه مع إجراء جميع الفحوصات اللازمة الفنية والمخبرية والمعالجة وضمان جودة المياه وفق أفضل المواصفات وتوفير نفس الكميات لتزويدها للإستخدامات المختلفة

حيث سيتم من خلال هذه الإتفاقية إعادة تأهيل وتطوير عدد من الآبار الجوفية الحالية وربطها.

وأضاف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن هذه الإتفاقية والتي سيتم المباشرة فيها ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والمحافظة على موارد المياه المتاحة ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الشرب وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة إمدادات كميات المياه المخصصة من القناة لكافة الإستخدامات ستعمل على سد الفجوة في نقص الكميات المتاحة ، وأضاف ان الإتفاقية ستعمل كذلك على تحسين إدارة ومراقبة موارد المياه ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والتي تعاني بشكل كبير من فاقد مائي عالي في شبكات الري ، وسيتم تقديم حلول وتدابير لتقليل الفاقد المائي لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب سنوياً.

وخلال التوقيع عبر المهندس أبو السعود عن إمتنان وتقدير الحكومة الأردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة وتعزيز إستدامة الأمن المائي وإيجاد حلول لمواجهة العجز المائي والطلب المتزايد.