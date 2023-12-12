الأردنيون يشيعون جثمان الوكيل أول إياد النعيمي إلى مثواه الأخير

وطنا اليوم:شيع جمع غفير من الأردنيين، الثلاثاء، جثمان شهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي إلى مثواه الأخير في محافظة إربد، الذي استشهد اشتباك مسلح مع مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للأردن.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قد صرح أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء، وقع اشتباك مسلح مع العشرات من المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للأردن، الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات.

وقال المصدر العسكري إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، إذ تم إخلاء المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد الوكيل أول النعيمي، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب