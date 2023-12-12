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اللجوء إلى البرتغال .. بدائل جديدة للإسرائيليين للهروب من الحرب

منذ ساعتين
Passengers look at a departure board at Ben Gurion Airport near Tel Aviv, Israel, on October 7, 2023, as flights are canceled because of the Hamas surprise attacks. The conflict sparked major disruption at Tel Aviv airport, with American Airlines, Emirates, Lufthansa and Ryanair among carriers with cancelled flights. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)

وطنا اليوم:قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب، مشيرة إلى أن هؤلاء استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء، إذ يكفي توفر جواز سفر إسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني، وفق القناة
وأوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن أكثر من 20 ألف إسرائيلي سعوا للحصول على الجنسية البرتغالية العام الماضي، وهو عدد أكبر من أي عدد لمجموعة أجنبية أخرى على مدى العامين الماضيين.
وأضافت أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود الذين طردوا خلال محاكم التفتيش، بلغ 20 ألفا و975 في عام 2022، وفقا لإحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.


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