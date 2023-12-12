الأردن يرسل طائرة جديدة إلى غزة محملة بالألبسة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الثلاثاء، عن إرسال طائرة جديدة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وأضافت الهيئة في بيان مقتضب عبر منصاتها الرقمية، أن الطائرة الجديدة محملة بالألبسة، حيث جرى تسليمها في مطار العريش في جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها عبر معبر رفح.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “إي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي قال الخميس الماضي، إن 17 طائرة مساعدات أرسلت بالإضافة إلى المساعدات البرية التي يتم إرسالها عبر القوافل البرية، مؤكدا أن العمل جارٍ بالإمكانيات كافة، سواء كانت التنسيقية أو اللوجستية لتسهيل إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.