بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي

منذ 3 ثواني
حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي

“مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”

الأمين العام الدكتور راكان ابو طرية وكافة أعضاء حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني ينعون بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني

الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي
مرتب قوات حرس الحدود الذي التحق بمن سبقوه من شهداء الوطن الذين بذلوا حياتهم ودمائهم فداءاً للأردن العزيز.
ونتمنى الشفاء العاجل للوكيل أول سالم مفتن سالم من مرتب قوات حرس الحدود، ونؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية الحكيمة مع كافة أبناء الوطن العزيز صفاً واحداً للدفاع عن ثرى الأردن الطهور ومحاربة الإرهاب.
كما نتوجه إلى رفاق الشهيد البطل في كافة الأجهزة الأمنية وإلى آل النعيمي الكرام والأسرة الأردنية الواحدة بأحر التعازي والمواساة ضارعين إلى المولى عزّ وجل أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمنا وأهله وكافة عشائر الوطن الواحد الصبر وحسن العزاء.
*إنا لله وإنا إليه راجعون*

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

الداخلية: تفعيل لجان الرقابة والتفتيش على محلات بيع خطوط الهواتف

14:38

الحكومة توقع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار

14:35

العودة إلى خيار المقاومة !!

14:23

الإضراب العالمي وموقف  الأردن من غزة

14:11

السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن

14:02

تل أبيب تدرس إمكانية تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة

13:52

نتنياهو يطرح سيناريوهات جديدة : نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة

13:46

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

13:43

قطر: مستعدون للتنسيق مع الأردن لبحث التعاون في التنقيب عن النفط

13:29

“القدس في الشعر العربي الحديث” عنوان الموسم الثقافي الواحد والأربعون لمجمع اللغة العربية الأردني 

12:22

مصريان يقترعان في الانتخابات الرئاسية بملابس الإحرام

12:14

اسرائيل تعترف : السفينة المقصوفة كانت متجهة لأسدود

وفيات
النائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023