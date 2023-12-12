حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي

“مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”

الأمين العام الدكتور راكان ابو طرية وكافة أعضاء حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني ينعون بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني

الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي

مرتب قوات حرس الحدود الذي التحق بمن سبقوه من شهداء الوطن الذين بذلوا حياتهم ودمائهم فداءاً للأردن العزيز.

ونتمنى الشفاء العاجل للوكيل أول سالم مفتن سالم من مرتب قوات حرس الحدود، ونؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية الحكيمة مع كافة أبناء الوطن العزيز صفاً واحداً للدفاع عن ثرى الأردن الطهور ومحاربة الإرهاب.

كما نتوجه إلى رفاق الشهيد البطل في كافة الأجهزة الأمنية وإلى آل النعيمي الكرام والأسرة الأردنية الواحدة بأحر التعازي والمواساة ضارعين إلى المولى عزّ وجل أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمنا وأهله وكافة عشائر الوطن الواحد الصبر وحسن العزاء.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*