السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن

وطنا اليوم:أفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، بسماح الأردن للفلسطينيين إدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، بأن السماح بإدخال زيت الزيتون سيكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وسيكون إدخال زيت الزيتون عبر موقع الكرامة، بواقع تنكتي زيت 16 لترا لكل عائلة ولمرة واحده فقط، داعية المسافرين إلى التقيد بهذه التعليمات.