سفير سلطنة عُمان في الأردن يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه سعادة السكرتير أول سالم بن سليمان الوهيبي القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان، ورئيس القسم الأكاديمي في السفارة الدكتور عبد الله عبيدات، بحضور نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود.

وقد تم التباحث خلال الزيارة في سبل تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية من شأنها تعزيز التواصل مع الطلبة العمانيين.

وتطرق أ.د. حمدان خلال اللقاء إلى العلاقة التاريخية المتجذرة بين الأردن وسلطنة عمان، كما وتحدث عن تخصصات الجامعة المستحدثة والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي، وأهمية توجيه الطلبة العمانيين لمثل هذه التخصصات وبما يتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم لمستقبلهم.

وأعرب سعادة السفير العماني عن اعتزازه بالجامعة ودورها الأكاديمي الكبير الذي تقدمه، سيّما وان الجامعة لها سمعة إقليمية وعالمية متميزة.

وفي نهاية الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وسعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية.