تطبيق إلكتروني حكومي لشراء الغاز في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن عطاء لمشروع إنشاء تطبيق وبوابة إلكترونية لشراء وإدارة وتسليم أسطوانات الغاز.

وبحسب وثيقة العطاء سيتم تصميم التطبيق للمستخدمين الأفراد وسائقي شاحنات الغاز، يهدف إلى إعادة تشكيل الطريقة التي يتم بها شراء أسطوانات الغاز وإدارتها وتسليمها، وذلك من خلال تبسيط علميات الطلب وضمان الوصول السريع والفعال إلى أسطوانات الغاز، مع تحديثات فورية على حالة الطلب وجداول التوصيل، بالإضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني.

ويعمل التطبيق أيضا على تبسيط عملية طلب أسطوانات الغاز من خلال واجهات تمكن المستخدمين بسهولة من اختيار وكالات الغاز القريبة وتحديد الكميات وتعيين مواقع التسليم.

ويحوي التطبيق واجهات مستخدم مختلفة تتيح إجراءات مثل إنشاء الحساب وتقديم الشكاوى والاستفسارات، بالإضافة إلى إمكانية اختيار وكالة الغاز وعرض الخيارات في المنطقة المجاورة لهم.

وسيسمح التطبيق للمستخدمين بتحديد عدد الأسطوانات اللازمة وتعيين موقع التسليم من خلال ميزة خريطة متكاملة.

ويمكن أيضا المستخدمين من تحميل الصور أو المستندات لدعم شكواهم المقدمة، وتعزيز عملية الإبلاغ.

وأشارت وثيقة العطاء إلى أن البوابة الإلكترونية، المخصصة لوكلاء توزيع الغاز ستعمل على تعزيز توزيع الغاز من خلال لوحات معلومات حية، ومسارات محسنة وأدوات اتصال سلسة لتسهيل إدارة الطلبات، وتتبع السائق، وتعليقات المستخدم، إلى جانب بعض الميزات المتوفرة في تطبيق الهاتف المحمول.

وستعمل بوابة الوكالات كمركز يربط ويعزز كفاءة وكالات توزيع الغاز، وتتضمن الميزات لوحات معلومات الوكالة في الوقت الفعلي، وحسابات مخصصة لسائقي الوكالة، مما يسمح بتتبع الطلب والمراقبة، بالإضافة إلى إدارة شاملة للطلبات وتحسين المسار استنادًا إلى نظام تحديد المواقع العالمي “GPS”.

وبموجب العطاء، ستخدم البوابة الإلكترونية، احتياجات وكالات توزيع الغاز بالإضافة إلى المسؤولين من الحكومة، كهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد الرقمي وغيرهم، بحيث سيتم تنظيم الوصول إلى كل من التطبيق والبوابة من خلال أذونات وامتيازات محددة.

التطبيق سيمكن الأردنيين وغير الأردنيين على استخدامه بالإضافة إلى وكالات الغاز وأطراف حكومية، مع الإشارة إلى إمكانية تغيير طبيعة المستخدمين في المستقبل، بحسب وثيقة العطاء.

والجدير بالذكر أن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، رصدت لدعم الغاز 62.5 مليون دينار ولسنة 2025 بنحو 125 مليون دينار.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن نشر استفتاء، حول بقاء صوت الموسيقى لمركبات توزيع الغاز المنزلي من خلال موقعها الإلكتروني.

وبحسب الاستفتاء، يجب اختيار واحد من ثلاث نقاط “قبول الإبقاء على صوت الموسيقى لسيارات توزيع الغاز، الطلب عبر الهاتف، والطلب بواسطة التطبيق الذكي”.

ويشار إلى أن بيانات شركة مصفاة البترول أظهرت أن عدد أسطوانات الغاز المسال الفارغة 12.5 كغم بلغ خلال عام 2022 ما مجموعه 174.575 ألف إسطوانة، بإرتفاع نسبته 16% مقارنة مع عام 2021.