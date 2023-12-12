انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في جنوب قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، إن الجدري ينتشر بين الأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن المستشفى يصله يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية.

وأضاف الهمص، الثلاثاء، أن الأمراض المعوية التي تصل إلى المستشفى نتيجة نقص الغذاء الحاد الحاصل في القطاع.

وأشار إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، واصفا الوضع هناك بالكارثي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم السادس والستين على التوالي، وسط تنديدات شعبية عالمية بالجرائم البشعة التي لا تزال العنوان المسيطر على المشهد العام.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب