بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

منذ 3 ثواني
Children take shelter from the rain under a tent at a school run by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in Rafah in the southern Gaza Strip on November 14, 2023, where internally displaced Palestinians have taken refuge amid ongoing battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في جنوب قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، إن الجدري ينتشر بين الأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن المستشفى يصله يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية.
وأضاف الهمص، الثلاثاء، أن الأمراض المعوية التي تصل إلى المستشفى نتيجة نقص الغذاء الحاد الحاصل في القطاع.
وأشار إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، واصفا الوضع هناك بالكارثي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم السادس والستين على التوالي، وسط تنديدات شعبية عالمية بالجرائم البشعة التي لا تزال العنوان المسيطر على المشهد العام.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف

11:09

كارثة نتائج طلبتنا في اختبارات “بيسا” الدولية في العلوم، والرياضيات، واللغات!!

10:43

النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

10:38

برعاية من هيئة تنشيط السياحة الأردن يستضيف فعاليات مؤتمر “droidcon” العالمية يناير كانون الثاني المقبل

10:29

وفيات الثلاثاء 12 -12-2023

10:26

دولة جديدة تنتزع لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

10:18

الأردن يستضيف فعاليات مؤتمر “droidcon” العالمية يناير المقبل

10:13

الحوثيين: قصفنا سفينة كانت متجهة للكيان الصهيوني

10:07

مذيعة إسرائيلية توقع على القذائف المرسلة لقطاع غزة

09:57

صفعة قوية للحكومة .. النواب الفرنسيون يرفضون مشروع قانون الهجرة

09:51

شاهد : بايدن يتفاخر مجدداً بأنه صهيوني

09:39

الامن : حركة سير نشطة على الطرق الخارجية ولا إغلاقات

وفيات
النائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023وفيات الخميس 7-12-2023