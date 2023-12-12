الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف.

ويلتقي جلالته في مدريد بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي جنيف، يلقي جلالة الملك، غدا الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.