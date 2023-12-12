شاهد : بايدن يتفاخر مجدداً بأنه صهيوني

وطنا اليوم:تفاخر الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً بأنه صهيوني في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.

وكرر بايدن “التزامه الثابت والراسخ بدعم إسرائيل”.

وزعم بايدن بأنه “لولا وجود إسرائيل لما كان اليهود يعيشون بسلام في العالم”.

وأكد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم كل المساعدات العسكرية لإسرائيل من أجل القضاء على حركة حماس.

وقال بايدن: “تمكنا من إخراج أكثر من 100 رهينة ولن نتوقف حتى نستعيد الجميع”.

وأضاف “على إسرائيل أن تكون حذرة لأن الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها”.

وسخر العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي من بايدن بعد نشر مقطع فيديو لتصريحاته، وقال أحدهم “يبدو وكأنه على فراش الموت”.

وكتب معلقون ” اللعنة على جميع المتبرعين في مكان واحد”، ” هذا الرجل نكته”، “سكران” و” هذه التصريحات لن تساعده في الانتخابات”.

واضاف “كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 اكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع”.

وكان بايدن الذي اعتزم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراءات تؤدي إلى عزله، قال الشيء نفسه عن صهيونيته عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومة الطوارئ خلال زيارته في 21 أكتوبر الماضي إلى إسرائيل، وفقا لما نقلت “رويترز” ذلك الوقت عن مسؤول أميركي مطلع على ما أُدلي به من تصريحات في اجتماع مغلق بقاعة أحد فنادق تل أبيب.